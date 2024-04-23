Москва, 23 апреля, 2024, 19:43 — ИА Регнум. После неудачного покушения на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова в украинском ведомстве начались разборы причин провала, а причастные получают взыскания.

Владимир Трефилов /РИА Новости Василий Прозоров

«Там разбор идёт. Вместо плюшек и наград там сыплются взыскания. Негативное отношение руководства. Ну, засветились, плюс не довели задачу до конца», — сообщил Прозоров, слова которого приводит РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что устроенный СБУ теракт является провалом, повлекшим негативный общественный резонанс.

Экс-подполковник также подчеркнул, что в покушении четко прослеживается украинский след, причём он ведёт не к военной разведке, а к его бывшим коллегам из СБУ.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился Прозоров. Его госпитализировали с травмой ноги.

ФСБ 16 апреля сообщила о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался гражданин России Владимир Головченко. Он признался, что жил на Украине и его завербовала СБУ, поручив убийство Прозорова. Головченко признал вину в покушении на экс-сотрудника СБУ.

Позднее, 17 апреля, ФСБ сообщала, что компоненты для бомбы исполнителю теракта отправила в Россию жительница Варшавы. Арестованный курьер Иван Пискарь рассказал, что получил груз в Литве и привёз его в Москву.

23 апреля в Луганске задержали третьего участника покушения на Прозорова. Он перевёл курьеру 10 тысяч рублей за доставку в Россию из Литвы средств поражения, которые были закамуфлированы под видом косметики. После задержания мужчина сознался в содеянном.