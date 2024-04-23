Лондон, 23 апреля, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Новый пакет военной помощи киевскому режиму является отчаянной попыткой изменить динамику конфликта с помощью очередной подачки, но она безвозвратно канет в «чёрную дыру». Об этом 23 апреля заявило посольство России в Британии.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отчаянная попытка с помощью очередной «подачки» изменить неутешительную для Запада динамику конфликта на Украине предпринята за счёт британских налогоплательщиков», — сообщили в посольстве.

Отмечается, что в украинскую «чёрную дыру» безвозвратно канут те деньги, которые могли бы быть направлены на купирование симптомов «кризиса стоимости жизни», остро проявившегося в Британии.

Дипломаты подчеркнули, что правящая Консервативная партия теряет популярность и пытается улучшить свой имидж в преддверии выборов.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января британский премьер Риши Сунак пообещал предоставить Украине в рамках нового пакета военной помощи дальнобойные ракеты, противотанковые средства и артиллерийские боеприпасы.

В 2022 и 2023 годах Британия предоставила киевскому режиму военную помощь на сумму £2,3 млрд ($2,9 млрд) в год. Украина в числе прочего получила дальнобойные ракеты Storm Shadow, танки Challenger 2, самоходные гаубицы AS90 и реактивные системы залпового огня M270.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 18 апреля заявил, что Киев подталкивают к войне «до последнего украинца», выгодной США.