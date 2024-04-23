Москва, 23 апреля, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Напавший на радиоведущего Евгения Яковлева не хотел, чтобы тот обращался в больницу. Об этом 23 апреля корреспонденту ИА Регнум сообщила супруга радиоведущего актриса Яна Поплавская.

Светлана Шевченко / РИА Новости Актриса Яна Поплавская с супругом — радиоведущим Евгением Яковлевым

«Честно говоря, я просто в шоке. Напавший на моего мужа человек плохо говорил по-русски, с сильным акцентом, он использовал ненормативную лексику. Также он пытался открыть автомобиль, в котором находился мой супруг. Нападавший не хочет, чтобы муж обратился в больницу», — рассказала Поплавская.

По её словам, прибывшие на место сотрудники полиции забрали заявление Яковлева и уехали, при этом сотрудников ГИБДД пришлось ждать долго. В итоге супруг не мог выйти из машины, так как буквально остался наедине с нападавшим и его попутчиком.

«Когда прибыли на место сотрудники ГИБДД, нападавший заявил, что у него в машине якобы закончился бензин, поэтому он ждёт каршеринг, чтобы заправить автомобиль, и лишь тогда он может доехать до отдела ГИБДД. Очень много странных вещей: деньги, удар, куда-то исчез бензин. Их очень интересует, поедет ли муж в больницу. Это действительно беспредел», — добавила она.

Ранее актриса Яна Поплавская сообщила в соцсетях, что на её супруга — радиоведущего Евгения Яковлева в Москве напал неизвестный. Артистка рассказала, что всё произошло во время дорожного конфликта, когда её супруг ехал на очередной эфир.

Она отметила, что бородатый водитель каршеринга стал провоцировать супруга на дороге, в результате произошло мелкое ДТП. Муж вышел из машины, он не успел произнести ни слова, как получил удар в голову в область виска и уха. Оглушенный от удара он успел дойти и закрыться в машине, нападавший при этом продолжал ломиться в машину. Супруг вызвал ГИБДД и полицию. Полиция приехала моментально, при личном досмотре водителя и его попутчика нашли крупную сумму денег, рассказала актриса.

По её словам, её супруг написал заявление на агрессивного водителя.