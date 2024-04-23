Ташкент, 23 апреля, 2024, 19:50 — ИА Регнум. Россия планирует создание портов в ряде стран Африки для организации грузопотока отечественных товаров. В частности, речь идёт о Танзании, Сенегале, Алжире и Египте, сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов в ходе международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Иван Шилов ИА Регнум

«По Африке есть несколько проектов, которые должны быть в ближайшее время реализованы. Один из них — это создание порта в одной из стран Африки для входа российской продукции, для организации грузопотока. Сейчас рассматриваются несколько стран для создания таких портов», — цитирует Чекушова «Газета.Ru».

Он пояснил, что для России интересен вход на континент как с восточной стороны — это в первую очередь такие страны, как Танзания, так и с западной.

«С западом мы работаем в первую очередь с Сенегалом, там наиболее большой объем грузопотока из Российской Федерации и российскую продукцию знают, поэтому это достаточно логично», — отметил он.

В северной части Африки рассматриваются две основные точки — Алжир и Египет, уточнил Роман Чекушов.

Как передавало ИА Регнум, американское правительство начинает осознавать, что стратегия воздействия на Африку, нацеленная на подрыв сотрудничества с Россией, не работает. Ряд африканских стран недовольны навязыванием им демократии, всё больше из них рассчитывают на помощь России, написала 22 апреля газета Politico со ссылкой на американских чиновников.

В конце февраля глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев доложил президенту России Владимиру Путину о выполнении поручения по поставкам гуманитарного груза странам Африканского континента.

Он сообщило поставке в Африку 200 тыс. т. зерна. В Мали, Буркина-Фасо, в Зимбабве и в Эритрею было отправлено по 25 тыс. т., а в Сомали и Центральноафриканскую Республику — по 50 тыс. т.