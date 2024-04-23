В КЧР простились с полицейскими, погибшими при нападении боевиков
Черкесск, 23 апреля, 2024, 19:10 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесской Республике простились с полицейскими, погибшими при нападении в Карачаевске. Видео прощания опубликовала пресс-служба регионального МВД в Telegram-канале.
Отмечается, что лейтенанта полиции Мурата Калаханова с подобающими почестями похоронили на кладбище родного аула Кумыш. У него остались жена и маленькая дочь. Калаханову было 36 лет.
С Романом Гущиным родные, близкие, друзья и товарищи простились в посёлке Ордждоникидзевском, где он родился и вырос, сообщили в МВД. У него остались мать, отец и сестра. Ему было 26 лет.
«Проводить в последний путь своих коллег пришли сотрудники аппарата МВД по Карачаево-Черкесии и территориальных органов МВД России на районном уровне. В честь полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей, трижды прогремел залп из боевого оружия», — сказано в публикации республиканского МВД.
По словам главы МВД Карачаево-Черкесской республики Владимира Нефедова, погибшие были одними из самых достойных в системе органов внутренних дел. Оба добросовестно занимались охраной правопорядка и обеспечением безопасности на обслуживаемом участке.
Как передавало ИА Регнум, нападение на полицейских произошло 22 апреля в районе «Нижнего рынка» в Карачаевске, в республике был введён план «Сирена». Злоумышленники открыли огонь по дежурному наряду группы быстрого реагирования, а затем похитили у них табельное оружие и боеприпасы.
В результате нападения погибли трое полицейских, ещё один был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, хищении оружия и боеприпасов (ст. 317, ч. 1 ст. 222, п. «б» ч. 4 ст. 226 УК РФ).
На следующий день в розыск объявили пять причастных к преступлению лиц.
Ими оказались: Руслан и Ахмат Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семёнов, Владимир Аверьянов.