Москва, 23 апреля, 2024, 19:18 — ИА Регнум. Писатель–философ и преподаватель лингвистического университета Аркадий Недель отдал мошенникам 2 миллиона рублей. Злоумышленники убедили его, что он спонсирует терроризм. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Дарья Антонова ИА Регнум

Восьмого апреля 54-летнему Аркадию поступил звонок. Звонивший представился сотрудником ФСБ. Он сообщил Аркадию, что с его карты идут странные переводы. По словам лжесотрудника, деньги уходят на счета террористов и, чтобы остановить переводы, нужно взять несколько кредитов и перевести их на «безопасный счет».

«Мошенники убедили Аркадия заключить кредитные договоры, получить денежные средства в сумме 2 200 000 рублей. Эти деньги мужчина перевел на указанные ему счета», — сообщил источник.

После случившегося с Аркадием провели беседу и инициировали проверку. Сотрудники МВД устанавливают владельцев счетов, куда писатель переводил деньги.

Философ Аркадий Недель преподает в Московском государственном лингвистическом университете, является приглашенным лектором в Итальянском государственном университете Ка' Фоскари. Книги писателя издаются не только на русском, но и английском и французском языках. Аркадий Недель является автором таких книг, как «Оптимальный социум. На пути к интеллектуальной революции», «Панмедиа» и «Нежелательный контент».

Ранее ИА Регнум сообщало, что мошенники заставили сына космонавта взять кредит и перевести им 1,5 млн руб.