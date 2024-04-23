Сан-Франциско, США, 23 апреля, 2024, 19:01 — ИА Регнум. Мексиканский режиссёр, продюсер и сценарист Лурдес Портильо умерла в возрасте 80 лет. Об этом сообщил портал Deadline.

GLOBAL LOOK PRESS Лурдес Портильо

По информации издания, Портильо скончалась 20 апреля в своём доме в Калифорнии, рядом с ней были трое её сыновей и сестра. Причина смерти не уточняется.

За всю творческую карьеру Портильо была награждена двумя десятками различных премий и наград.

В 1986 году Портильо получила номинацию на «Оскар» за лучший документальный фильм, тогда она представила картину «Матери площади Мая». Позже она сняла такие фильмы, как «Дьявол никогда не спит» и «Подношение».