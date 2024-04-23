Челябинск, 23 апреля, 2024, 18:52 — ИА Регнум. Мигрант из Таджикистана, который в Челябинске подрезал на автомобиле и оскорбил чемпионку UFC Ирину Алексееву и её подругу, будет выдворен за пределы России по инициативе полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области в Telegram-канале

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«По инициативе полицейских оскорбивший челябинок иностранец будет выдворен из страны», — говорится в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области собрали материалы в отношении 24-летнего приезжего. Тракторозаводский районный суд Челябинска признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения. Уточняется, что он нарушил правила въезда и пребывания в России.

«Ему назначено наказание — административный штраф и выдворение за пределы Российской Федерации в виде принудительного и контролируемого перемещения через государственную границу за пределы РФ», — пояснило ведомство.

Как передавало ИА Регнум, 23 апреля стало известно, что в Челябинске мигрант, приехавший в Россию из Таджикистана на заработки, оскорбил и попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой.

Он увидел девушек, катавшихся на велосипедах в центре города, и ему не понравился внешний вид спортсменки. Он начал кричать, что «у нас так не одеваются», после чего сел за руль и попытался задавить их. Они позднее написали заявление в полицию и в доказательство приложили видеозаписи.

Отмечается, что полицейские установили автомобиль и его владельца. Им оказался 40-летний мужчина, который пояснил, что принадлежащей ему машиной управляет его 24-летний брат, гражданин другого государства.

Следственный комитет (СК) России сообщил, что уже начал проверку этого инцидента. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий мужчиной в Челябинской области.