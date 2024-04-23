Вашингтон, 23 апреля, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты готовятся выделить Украине первый пакет военной помощи в 1 млрд долларов после принятия Конгрессом закона о помощи союзникам. Об этом сообщает агентство Reutres со ссылкой на источники.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что средства будут выделены из законопроекта, который, вероятно, одобрит Сенат, после чего его подпишет президент США Джо Байден.

«В пакет помощи входят транспортные средства, зенитные боеприпасы Stinger, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, 155-миллиметровые артиллерийские боеприпасы, противотанковые боеприпасы TOW и Javelin и другое вооружение, которое может быть немедленно использовано на поле боя», — приводит агентство слова собеседника.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов. Согласно результатам голосования, 311 конгрессменов одобрили инициативу, 112 высказались против. Законопроект направят в Сенат, в случае утверждения его подпишет президент США Джо Байден. Перед этим конгрессмены приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 22 апреля отметил, что одобренный Вашингтоном пакет помощи киевскому режиму в 61 млрд долларов принципиально не поменяет ситуацию на поле боя. Он подчеркнул, что выделенные Вашингтоном деньги и вооружения, которые будут поставлены на эти деньги, приведут только к потерям на Украине. Представитель Кремля также отметил, что для президента Владимира Путина было вполне ожидаемо, что США одобрят помощь киевскому режиму. При этом в Москве отдают себе отчёт в том, что большая часть этих денег останется в США, добавил Песков.

Министр обороны России Сергей Шойгу на коллегии ведомства 23 апреля проинформировал, что Украина потеряла почти полмиллиона военных с начала специальной военной операции. Как отметил министр, США для недопущения поражения Украины намерены предоставить Киеву почти 61 млрд долларов, большая часть из которых пойдёт на финансирование американского военно-промышленного комплекса. При этом, подчеркнул Шойгу, руководство США цинично заявляет, что погибать за интересы Вашингтона в борьбе с Россией будут именно украинцы.

В разговоре с ИА Регнум военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов отметил, что никакая помощь сегодня не может спасти киевский режим, поэтому не имеет значения, когда она будет получена.

Он подчеркнул, что Украина не может противостоять России. Киев не имеет достаточного количества людских ресурсов, и никто не готов умирать за чьи-то интересы. Те, кто хотел погибнуть за националистические украинские ценности, уже погибли или были разгромлены. Россия превосходит Украину в военно-техническом плане, российская авиация господствует в воздухе, и это очевидно, добавил Глазунов.