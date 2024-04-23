Москва, 23 апреля, 2024, 18:50 — ИА Регнум. Чертановский суд Москвы 23 апреля приговорил к полутора годам колонии условно пенсионера Владимира Денисова, который по указанию мошенников вылил зелёнку на стационарный ящик для голосования на избирательном участке в столице.

Иван Шилов ИА Регнум

«Суд назначил один год шесть месяцев условно. Обвинение просило о реальном сроке в колонии-поселении», — сообщил «РИА Новости» его адвокат Рустам Джелилов.

Как передавало ИА Регнум, ранее профессор Уральского федерального университета Эмилия Носова, которая пыталась залить зелёнкой избирательные бюллетени на выборах президента России, вышла из спецприёмника, в котором провела 15 суток по статье «Мелкое хулиганство».

Носова была задержана 16 марта на избирательном участке. Женщина оказала сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Бюллетени и другие избирательные документы в результате инцидента не пострадали. По данным СМИ, женщина стала жертвой мошенников: ранее она перевела им 1,5 млн рублей и злоумышленники заявили ей, что для возврата денег она должна облить бюллетени зелёнкой.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова назвала подонками людей, которые портят избирательные урны. Она подчеркнула, что нарушителям грозит реальное лишение свободы. По её словам, задержанные признавались, что им обещали деньги, след «идёт из-за рубежа».