Москва, 23 апреля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент России Владимир Путин «не имеет права» цитировать философа Иммануила Канта, полная глупость и попытка узурпации наследия мыслителя. Такое мнение 23 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Фёдоров.

OSCE Parliamentary Assembly Олаф Шольц

Он отметил, что любой человек в мире имеет право цитировать великих мыслителей, которые оставили духовное и культурное наследие человечеству. Глупо узурпировать право на Канта, чья могила находится на территории России в Калининграде, добавил он.

«Заявление Шольца является глупостью, которая показывает уровень и неполноценность этого человека. Его предшественница Ангела Меркель была очень мудрым политиком. Она умела выстраивать отношения. У неё были прекрасные отношения с Россией и лично с президентом Владимиром Путиным. У нынешнего канцлера Шольца не получается строить хорошие отношения с другими. Его воспринимают как человека, который не дотягивает до Меркель. Поэтому он злится, так как чувствует себя неполноценным. Видно, что у канцлера также растёт русофобия и бессилие», — отметил политолог.

Как передавало ИА Регнум, канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления на торжественной церемонии в честь 300-летия Иммануила Канта в Берлинско-Бранденбургской академии наук заявил, что президент России Владимир Путин якобы не должен цитировать Канта.

По словам Шольца, российские власти якобы стремятся «присвоить любой ценой» наследие философа. Представления Канта о мире якобы идут вразрез с позицией Москвы по конфликту на Украине.

Пресс-секретарь губернатора Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что ни одна другая страна не сделала для увековечивания памяти Канта больше, чем Россия. Тот факт, что Кант до конца жизни оставался подданным Российской империи, говорит о выбранной философом политической позиции, отметил он.

Президент России Владимир Путин 22 апреля, приветствуя участников и гостей Международного Кантовского конгресса «Мировое понятие философии», назвал проведение этого мероприятия свидетельством неугасающего интереса к личности Канта и его трудам.

В январе 2024 года Путин назвал Канта великим мыслителем, подчеркнув, что призыв философа уметь пользоваться собственным умом актуален и сейчас. В некоторых странах этот призыв забыли, и до добра их это не доведёт, отметил президент.

Ранее, отвечая на вопрос о своих любимых философах, глава государства назвал в их числе Канта и Николая Бердяева.