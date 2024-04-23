Москва, 23 апреля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Актриса Яна Поплавская сообщила в соцсетях, что на её супруга — радиоведущего Евгения Яковлева — в Москве напал неизвестный, плохо говорящий по-русски.

РИА Новости/ Евгения Новоженина Актриса Яна Поплавская с мужем Евгением Яковлевым

Telegram артистка рассказала, что всё произошло во время дорожного конфликта, когда её супруг ехал на очередной эфир.

«Бородатый водитель каршеринга стал провоцировать его на дороге, в результате произошло мелкое ДТП. Муж вышел из машины, он даже не успел произнести ни слова, как получил удар в голову в область виска и уха. Оглушенный от удара успел дойти и закрытся в машине, нападавший, плохо говорящий на русском, продолжал ломится в машину. Женя вызвал ГИБДД и полицию. Полиция приехала моментально, при личном досмотре водителя и его попутчика нашли огромную пачку наличных денег (1,5-2 миллиона рублей), происхождение которых молодчики объясняли очень мутно», — поведала Поплавская.

Она отметила, что супруг написал заявление на агрессивного водителя. При этом ГИБДД на месте пришлось дожидаться «три часа», из-за этого Яковлев не попал на работу, и не смог оперативно обратиться к врачам.

«А у меня одна мысль — слава Богу, что у нападавшего не было ножа или пистолета», — добавила актриса.

Как ранее 23 апреля сообщало ИА Регнум, в Челябинске мигрант оскорбил и попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. Мигрант из Таджикистана увидел девушек, катавшихся на велосипедах в центре города, и ему не понравился внешний вид спортсменки. Он начал кричать, что «у нас так не одеваются», после чего сел за руль и попытался задавить девушек. Они позднее написали заявление в полицию. В настоящее время мужчина задержан, он принёс свои извинения.