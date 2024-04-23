Москва, 23 апреля, 2024, 18:23 — ИА Регнум. Первый сезон проекта «Искусство в метро» продлится до конца лета, художников уже можно встретить на трёх станциях столичной подземки, сообщили 23 апреля в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Объединение «Выставочные залы Москвы»

«Проект «Искусство в метро» поможет художникам проявить себя, раскрыть талант и познакомить со своим творчеством множество людей. Первый сезон продлится до конца лета. Мы продолжаем участвовать в культурной жизни города по поручению мэра Москвы Сергея Собянина», — сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, слова которого приводятся на официальном портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что в рамках проекта участники смогут создавать картины в метрополитене, а у пассажиров появится возможность познакомиться с современным искусством.

Чтобы стать участником проекта, нужно пройти творческий отбор, старт которого будет скоро объявлен. На первом этапе уже можно встретить художников на трёх площадках: «Киевская», «Парк культуры», «Достоевская». В дальнейшем вместе с участниками «Искусства в метро» планируется проводить выставки, творческие мастер-классы для пассажиров и другое.

Как передавало ИА Регнум, ранее Собянин заявлял, что модернизация и развитие транспортной системы Москвы до 2030 года является наиболее амбициозной программой, которую предстоит реализовать в ближайшие годы. Целью столичных властей является создание одной из лучших транспортных систем в мире. Она, по словам мэра столицы, должна стать основой для развития лучшего города Земли.

Столичный градоначальник отмечал, что Москва — лидер по темпам развития транспортного каркаса в Европе. Сегодня в городе открыто 430 станций метро, Московского центрального кольца (МЦК) и Московских центральных диаметров (МЦД). За 13 лет благодаря строительству новых линий в метро не осталось перегруженных перегонов.