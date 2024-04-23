Москва, 23 апреля, 2024, 18:14 — ИА Регнум. В Академическом районе Москвы программа реновации идёт максимально быстрыми темпами, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы Читайте на WWW. MSK. KP.RU: https://www.msk.kp.ru/online/news/5779154/

Как отметил градоначальник, в программу включены 19 дом. Из 4,3 тысячи участников новые квартиры на данный момент получили более 3 тысяч жителей.

«В жилом комплексе на Новочерёмушкинской улице — 577 квартир. Установлена автоматизированная система контроля и учёта потребления энергоресурсов, создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с колясками. На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг», — написал Собянин в Telegram-канале.

По словам мэра Москвы, на данный момент в районе завершается строительство ещё одной новостройки на улице Кедрова.

Как передавало ИА Регнум, более 160 тысяч москвичей уже начали переселяться в новое жильё по программе реновации.

В этом году готовы три здания, под заселение передано 18 домов. По словам Собянина, для организации волнового переселения подобрано ещё 12 территорий. Свыше 136 тысяч москвичей стали новоселами, а более 25 тысяч оформляют документы или занимаются переездом. Уже 147 тысяч из них заключили договоры на квартиры.

Программа реновации реализуется в столице с 2017 года, а в 2023 году Москва признана самым благоприятным для проживания городом России.