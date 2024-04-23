Москва, 23 апреля, 2024, 18:51 — ИА Регнум. Стало известно о содержании последних сообщений волейболистки Арины Михайлиной, которые она отправила своему молодому человеку Максиму перед самоубийством. Спортсменка уверяла Максима, что всё будет хорошо, но в самом последнем сообщении написала, что через несколько минут её уже не будет. Арина покончила с собой, когда её молодой человек консультировался с врачами скорой помощи, которые приехали помочь девушке. Об этом Максим рассказал ИА Регнум.

Фото: соцсети Волейболистка Арина Михайлина

22 апреля стало известно о смерти 21-летней волейболистки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» Арины Михайлиной. Тело девушки нашли вечером 21 апреля около здания общежития МЭИ на 1-й улице Синичкина на юго-востоке Москвы. Незадолго до смерти Арина переписывалась со своим молодым человеком Максимом, который заметил странный тон. Максим рассказал журналистам, что сообщения были написаны так, как будто Арина пыталась с ним проститься.

Журналисты ИА Регнум связались с Максимом, и он подробно описал день, когда Арины не стало.

«21 апреля примерно в пять часов вечера у нас с ней был разговор. Несколько дней я планировал сказать ей, что хочу расстаться, и думал, как деликатней это сделать. Сначала она немного поплакала, но потом пришла в себя, и мы продолжили говорить. Не знаю, поймёте ли вы меня, но, когда я понял, какая Арина девушка, какая хозяйственная, как она создаёт уют в душе и дома, то понял, насколько я ей не подхожу. У меня нестабильная работа. Я дизайнер. У меня сейчас тяжело с финансами и может быть ещё хуже, но может быть и лучше. Но я готов рисковать своей судьбой, но её впутывать в этот риск не хочу», — объяснил Максим.

После разговора Арина стала собирать вещи. Она собиралась переехать в общежитие. Максим пытался уговорить девушку не спешить с переездом, но Арина настояла на своём.

«Она выглядела адекватной и собранной, я ничего не заподозрил. Но в один момент она встала у окна и застыла, у меня что-то ёкнуло. Я испугался. Я её приобнял тогда и закрыл окно. Я живу на 24-м этаже. Именно в этот момент интуитивно что-то почувствовал. Я настаивал, что раз она хочет уехать, то пусть разрешит мне хотя бы отвезти её в общежитие на своей машине. Но она отказалась», — рассказал Максим.

Девушка села в такси. Спустя пару минут Арина и Максим начали переписываться. По словам Максима, в какой-то момент тон сообщений резко изменился.

«Похоже, ты стал последней любовью. Спасибо за всё. Прости… Не приезжай. Через несколько минут меня уже здесь не будет», — писала спортсменка.

Такие сообщения Максим получил спустя 10 минут после отъезда Арины. Максим вместе с другом сели в машину и поехали в общежитие, параллельно вызывая скорую помощь. По словам молодого человека, в каждом новом сообщении девушка всё явнее намекала на то, что собирается свести счёты с жизнью. Когда ребята подъехали к общежитию МЭИ, на месте уже стояла скорая помощь.

«Я вбежал в общагу и сразу увидел её. Она стояла внизу и встречала нас. Уже после всего при просмотре камер видеонаблюдения общежития окажется, что в момент приезда она уже была на 16 этаже. То есть она спустилась ради нас. Нам удалось первый раз её вытащить. Мы сказали ей, чтобы она вышла и поговорила со скорой. Она с холодным, каменным и даже спокойным лицом вышла. Я сейчас понимаю, что она была не в себе, тогда не мог этого понять», — рассказывает о том дне Максим.

Около 20 минут врач беседовал с Ариной, пока Максим с другом стояли на улице. Девушку отпустили. Врач оценил состояние Арины и сказал, что всё хорошо. Максим вспоминает, что психотерапевт прямым текстом сказал «мы работу свою сделали» и добавил, что в больницу девушку забирать никто не будет.

«Она ушла к себе. Я её отпустил. Она сказала, что всё в порядке. Я беседовал с врачом, узнавал, что делать дальше. Он сказал разбираться самим. Мы уже с другом сели в машину, собирались уехать. Но интуитивно я почувствовал, что надо еще раз попросить коменданта проведать Арину. В этот момент она покончила с собой. Я подбежал к ней. Но она уже не дышала. Потом скорая, полиция и всё…» — рассказал Максим.

В последнее время Арину преследовали травмы. У неё было две серьезных операции, после которых врачи назначили спортсменке продолжительное лечение. Травмы сильно тормозили карьеру волейболистки и вычеркивали её из соревнований как минимум на год. Друзья девушки говорят, что Арина болезненно воспринимала расставание со спортом на целый год. В этот же период произошло ещё одно расставание — с молодым человеком, события наложились одно на другое, заявляют знакомые спортсменки.

Как добавил Максим, Арина была светлым и добрым человеком, на которого просто в один момент навалилось много проблем, с которыми психика 21-летней девушки просто не справилась.