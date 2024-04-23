Санкт-Петербург, 23 апреля, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В школах Санкт-Петербурга, где учились участники специальной военной операции (СВО) появятся табло с их именами. Соответствующее поручение дал губернатор города Александр Беглов.

Павел Лисицын /РИА Новости

«Губернатор сообщил, что уже дал поручение установить электронные табло с именами мужественных участников СВО во всех школах, где они учились, чтобы современные школьники знали об их подвиге и патриотизме», — говорится в сообщении пресс-службы губернатора.

Кроме того, на Координационном совете по делам ветеранов Санкт‑Петербурга, посвящённом празднованию 79-й годовщины Победы Беглов заявил, что необходимо продолжить практику присвоения городским школам имён Героев Советского Союза и России, в том числе — новых героев СВО.

Как сообщало ИА Регнум, 29 февраля Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию назвал участников СВО подлинной элитой России. Он заявил, что ветераны спецоперации должны выходить на ведущие позиции в обществе, системе образования, госкомпаниях, бизнесе и системе государственного управления в РФ, возглавлять регионы и предприятия.

19 апреля руководитель блока оценочных мероприятий программы Павел Безручко сообщил, что большинство находящихся в зоне спецоперации участников образовательной программы «Время героев» нашли возможность пройти тестирование в нужный срок. По его мнению, это достойно восхищения. Тестирование управленческих компетенций проходят в том числе те, кто находится на передовой.