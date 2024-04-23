Вашингтон, 23 апреля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки одержат победу над Китаем в гипотетической войне, но с тяжёлыми для Вашингтона потерями. Об этом сообщает издание Defense One со ссылкой на сотрудника американской разведки.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы, американские военные, имеем большой опыт ведения войн. И да, если вы поговорите с любым оператором, то он расскажет вам обо всех наших проблемах. Но, честно говоря, мы имеем представление о том, как необходимо выполнять боевые задачи. А у китайцев сейчас вообще нет никого, кто имел бы боевой опыт», — заявил источник.

Вместе с тем он отказался отвечать на вопрос СМИ о коррупции в высшем руководстве Народно-освободительной армии Китая (НОАК). По его мнению, такие данные могут вводить в заблуждение Пентагон о возможностях Пекина. Источник отметил, что Штаты и далее будут исходить из растущего превосходства НОАК для модернизации своих вооружённых сил.

Как передавало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваню.

Военная помощь США Тайваню является прямым вмешательством во внутренние дела Китая, заявила 22 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, это не принесёт стабильности в регионе, по которому США «проходятся как по своему дому, что вызывает большое количество в том числе и кризисных явлений».