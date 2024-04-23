Богота, 23 апреля, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Брюки упали с колумбийского чиновника Хорхе Элиаса Чамса во время выступления. Инцидент попал на видео, кадры распространились в социальных сетях.

Кадр из видео

Глава муниципалитета Сабаналарга на севере страны выступал в одном из образовательных учреждений и в какой-то момент остался в нижнем белье. Чамс быстро подхватил слетевшие штаны, а стоявшая рядом помощница постаралась привести его одежду в порядок.

«Это останется для истории. Я похудел на восемь килограммов», — приводит слова чиновника местное издание El Heraldo.

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Присутствующие тоже рассмеялись и поддержали Чамса аплодисментами.

Как сообщало ИА Регнум, в неловкие ситуации часто попадает 81-летний президент США Джо Байден. В январе во время посещения строительной площадки он надел задом наперёд защитную каску. Пользователи Сети активно комментировали инцидент. Одни возмущались тем, что политик не умеет надевать каску, другие — тем, что никто не помог главе государства.