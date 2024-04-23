Москва, 23 апреля, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Теннисистка Дарья Касаткина заявила, что скучает по России, и отметила, что сейчас у неё «нет возможности» приехать на Родину.

Kamran Jebreili / AP/TASS Теннисистка Дарья Касаткина

В интервью изданию «Чемпионат» спортсменка сказала, что хотела бы посетить места, где жила в детстве, чтобы «подпитаться» их особой энергетикой.

«Честно, скучаю по России в целом, скучаю по дому. В последний раз там была в 2021 году. К сожалению, ситуация складывается так, что приехать туда возможности нет. Но, конечно, что бы ни происходило, родные пенаты в сердце. Вспоминаешь былые моменты, и внутри тепло», — сказала Касаткина.

В настоящее время спортсменка занимает 11-е место в рейтинге Всемирной женской теннисной ассоциации.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года Касаткина иронически прокомментировала высказывания президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, ранее назвавшей «командой бомжей» российских спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париже. Теннисистка в шутку назвала себя «бомжом Дарьей».

Винер ранее заявила, что ехать на Олимпийские игры в так называемом нейтральном статусе унизительно для спортсменов и что по решению Международного олимпийского комитета на Игры в Париже вместо сборной России поедет «команда бомжей» без флага, гимна и болельщиков.

Не согласился с высказываниями Винер и российский теннисист Даниил Медведев. В своём комментарии он отметил, что у главы федерации художественной гимнастики есть право на свою точку зрения, но и у него есть право с этой точкой зрения не соглашаться.