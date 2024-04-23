Москва, 23 апреля, 2024, 17:31 — ИА Регнум. Недвижимость в Европе остается популярной у россиян. На фоне некоторого снижения интереса инвесторов к ОАЭ или Турции после бума 2022–2023 годов недвижимость в особенности в Греции или на Кипре продолжает пользоваться спросом, отметил эксперт Astons Денис Кравченко.

Паспорта Евросоюза

По его мнению, важным дополнением к покупке недвижимости в этих странах является и возможность получить вид на жительство. «Сегодня статус резидента ЕС — важный инструмент для минимизации разного рода рисков, — отметил Кравченко. — Именно эту карточку — европейский ВНЖ — просят, как правило, предъявить в банках, чтобы разблокировать или открыть счет, просят брокеры».

Получение ВНЖ через покупку недвижимости не привязывает инвестора к стране и не вынуждает переезжать. «Нет каких требований к проживанию в Греции или на Кипре. То есть вы можете жить где угодно, но пользоваться ВНЖ в своих целях», — пояснил эксперт.

В случае с Грецией есть еще один важный плюс. Страна — в Шенгене, а значит, карта ВНЖ позволяет путешествовать по всей Европе без виз. «В условиях сложностей с визами для россиян сейчас это серьёзное и приятное дополнение», — подчеркнул Денис Кравченко. Кипр пока не в Шенгене, хотя разговоры об этом идут на самом высоком уровне.

За покупку недвижимости от 300 000 евро на Кипре можно получить статус ПМЖ за срок от восьми месяцев. По мнению специалиста, Кипр наиболее открыт к россиянам — православная среда, большое русскоязычное комьюнити, развитая инфраструктура, много русских школ.

В Греции порог для получения ВНЖ — 250 000 евро, но после 31 августа по новым правилам в большинстве регионов для получения ВНЖ придется приобрести недвижимость за 800 000 евро или выше. «Правда, есть нюанс: россияне могут подать заявку на Грецию лишь при условии наличия хотя бы у основного инвестора второго паспорта: израильского, армянского, турецкого — в целом, любого другого. А дети, супруга — могут участвовать в программе на основании российских документов», — пояснил эксперт Astons.

«Сегодня второй паспорт, дополнительный ВНЖ — это своего рода план Б, инструмент для диверсификации, серьезное подспорье для ведения международного бизнеса, особенно в условиях ограничений, или серьезный задел, чтобы его вести», — резюмировал эксперт Денис Кравченко.