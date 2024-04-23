Киев, 23 апреля, 2024, 18:22 — ИА Регнум. Третья мировая война уже началась, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью порталу Opinion Internationale.

Иван Шилов ИА Регнум

«Третья мировая война уже идёт. Она, возможно, не похожа на то, что все представляют, но, когда началась Вторая мировая война, многие сомневались, что это действительно вторая мировая война», — сказал он.

По его мнению, Россия и европейские страны «уже воюют друг с другом».

Как передавало ИА Регнум, ранее в МИД России заявили, что НАТО готовит своих союзников по блоку к потенциальному столкновению с Россией. В пример дипведомство привело такие процессы, как милитаризация Восточной Европы, Черноморского региона, а также форсированное усиление коалиционных потенциалов в Польше и Прибалтике.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Как подчеркнул глава государства, у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

27 марта глава государства назвал чушью и бредом заявления Запада о якобы имеющихся планах России после Украины напасть на Европу. Он заявил, что у Москвы и стран ЕС нет территориальных претензий друг к другу и что Россия заинтересована в конструктивных отношениях.