Абу-Даби, 23 апреля, 2024, 17:32 — ИА Регнум. Суд в ОАЭ назначил дату первого судебного заседания по делу об экстрадиции нидерландского футболиста «Спартака» Квинси Промеса, сообщил 23 апреля портал RTL.

Олег Бухарев/ТАСС Квинси Промес

По этим данным, заседание состоится 2 мая в Дубае.

1 марта Промеса задержали в Дубае при прохождении пограничного контроля в аэропорту Аль-Мактум и доставили в полицейский участок. Из-за этого игрок не смог улететь из Дубая в Россию вместе с остальными футболистами московской команды.

Как сообщало ИА Регнум, основанием для задержания футболиста было совершённое им ДТП в Дубае, при этом 13 марта стало известно, что Промес арестован по запросу прокуратуры Нидерландов. Суд Амстердама 14 февраля приговорил футболиста к шести годам лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков. Прокуратура Нидерландов запрашивала для футболиста девять лет лишения свободы.

16 марта De Telegraaf написал, что действия адвокатов Промеса могут на длительный период отсрочить процесс его экстрадиции из ОАЭ в Нидерланды. В конце марта голландские СМИ сообщили, что Промеса перевели в тюрьму с более строгим режимом и теперь футболист находится в одной камере с ещё как минимум 16 заключёнными.

В семье звезды проекта «Дом-2» Мэри Кулешовой ИА Регнум ранее подтвердили, что Кулешова скоро родит ребёнка, отцом которого является Промес. Источник также рассказал, что девушка не будет требовать алиментов, потому что у неё обеспеченная семья и Кулешова справится с воспитанием ребёнка и без денег футболиста.