Свердловская область, 23 апреля, 2024, 17:13 — ИА Регнум. В Свердловской области, в посёлке Белокаменном, сын местного бизнесмена в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил шестиклассницу. Об этом сообщает E1.RU

ГИБДД Свердловской области

Интернет-издание уточняет, что авария произошла 21 апреля около 19:30. По информации двух его источников, за рулём Hyundai Creta находился сын владельца магазина «Скрепка» Кирилл Красноумов. Известно, что машина принадлежит его отцу.

Из текста следует, что Красноумов во время езды отвлёкся на телефон. В этот момент он съехал с дороги вправо, где 13-летняя школьница выгуливала собаку.

СМИ сообщает, что от полученных травм девочка скончалась на месте. Также от удара погиб и её алабай. Водитель скрылся с места ДТП.

«В ходе разыскных мероприятий инспекторы обнаружили водителя недалеко от места происшествия. Им оказался местный житель, имеющий стаж вождения три года. Мужчина был пьян, результат алкотестера показал 0,508 мг на литр алкоголя в выдыхаемом воздухе», — рассказали в областной госавтоинспекции.

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Кирилл Красноумов сам пояснил инспекторам во время задержания, что до аварии выпил 0,5 л водки и что в таком состоянии он поехал забирать своего друга. В какой-то момент отвлёкся на телефон, чтобы узнать, выходит тот или нет.

«И когда я поворачиваюсь, я вижу, что девушка передо мной… И я её сбил. Дальше, не буду врать, я уехал», — признался Кирилл Красноумов.

В статье говорится, что владельца автомобиля, отца виновника ДТП оштрафовали по статье «Передача управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения» (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ). В отношении самого Кирилла Красноумова возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека (ст. 264 УК РФ). Кроме того, его оштрафовали за отсутствие страховки и за нечитаемые регистрационные знаки на автомобиле.

Как передавало ИА Регнум, в Кемеровской области пьяный водитель наехал на пешеходов в курортном посёлке Шерегеш. Два человека погибли, ещё один пострадал.

По версии следствия, утром 21 апреля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял личным автомобилем. На одной из автодорог посёлка Шерегеш он совершил наезд на трёх пешеходов, которые шли по проезжей части в попутном направлении.

11 апреля в Волгограде на пересечении улиц Ополченской и Андреева внедорожник сбил четырёх подростков, переходивших проезжую часть. За рулём машины находилась 37-летняя женщина. Как выяснил корреспондент ИА Регнум, автомобиль зарегистрирован на её 39-летнего супруга Александра. На машине числится порядка десяти штрафов, большая часть из них за превышение скорости.