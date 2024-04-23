Ташкент, 23 апреля, 2024, 17:03 — ИА Регнум. ВВП Узбекистана может вырасти на $10 млрд к 2030 году благодаря активному внедрению искусственного интеллекта (ИИ), что означает прирост в 7%. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, ставший модератором дискуссии «Узбекистан и Россия в парадигме мировой AI-трансформации: искусственный интеллект как ключ к успеху» в рамках международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия».

Искусственный интеллект

Топ-менеджер отметил, что у «Сбера» есть огромный опыт по применению ИИ в бизнес-процессах. Внедрение таких технологий в «Сбере» началось в 2014 году с базовых моделей машинного обучения, а теперь ИИ внедрен в большинство процессов компании. В частности, работают такие решения, как кредит за семь минут, модель активных продаж, виртуальный ассистент, чат-боты, роботы-юристы, биометрия, интеллектуальная система управления, фото — и видеоаналитика. Кроме того, «Сбер» разработал нейросеть Kandinsky, которая уже давно заменила западные модели, и большую языковую модель GigaChat, которая вошла в пятёрку лучших в мире.

«Сегодня мировым трендом является повышение ВВП страны за счёт развития и внедрения AI-технологий в разные отрасли экономики и развитие профессиональных кадров в этой сфере», — заявил Ведяхин. Он добавил, что эффект для экономики России от искусственного интеллекта к 2030 году составит 11,2 трлн рублей, расходы отраслей сократятся от 10 до 45%, а объём услуг вырастет в 5 раз. «Обмен передовым опытом, сотрудничество в разных областях искусственного интеллекта, исследования и разработки будут способствовать развитию науки и передовых технологий. Именно поэтому наша дискуссия направлена на обсуждение таких аспектов, как экономика, бизнес, инновации, кадры и наука», — подчеркнул первый зампред Сбербанка.

Как отметил Ведяхин, развитие технологий ИИ — важнейшая составляющая технологической гонки компаний и стран. Экономическая ценность внедрения технологий в отрасли экономики очень высока. Для этого необходимо сделать акцент на национальной инновационной системе, которая требует соответствующего финансирования со стороны государства.

Согласно открытым источникам, в 2023 году на инновации в Узбекистане было выделено до 1,03 трлн сумов, или почти 8 млн долларов. Фонду финансирования науки и поддержки инноваций — до 750 млрд сумов, или почти 6 млн долларов.

Участники дискуссии обсудили, достаточно ли этой суммы, какой бюджет запланирован на 2024 год и как за последние несколько лет изменилась политика государства по поддержке развития инноваций в Узбекистане.

«В исследовании Азиатского банка развития было отмечено: к 2025 году внедрение искусственного интеллекта и других прорывных технологий может создать более 430 тыс. новых рабочих мест в двух ключевых отраслях промышленности Узбекистана», — подчеркнул Александр Ведяхин. Однако, добавил он, произойдет это только в том случае, если страна примет благоприятную политику и инвестирует в навыки и обучение.

В заключение Ведяхин подчеркнул, что сотрудничество между Узбекистаном и Россией в области искусственного интеллекта должно стать важным и неотъемлемым фактором укрепления двусторонних отношений.