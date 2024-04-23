* физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 23 апреля, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Покинувшие Россию деятели искусств проведут в Риге очередной концерт и передадут собранные средства Украине, сообщил в своём Telegram-канале один из организаторов мероприятия Вадим Радионов.

Известия/Андрей Эрштрем Чулпан Хаматова и Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

Предполагается, что на концерте выступят, в частности, актриса Чулпан Хаматова и её брат Шамиль, Артур Смольянинов (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов; физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а также сам Радионов.

В ходе мероприятия будут исполняться произведения советских писателей Корнея Чуковского, Даниила Хармса и Николая Олейникова, отметили также организаторы, не уточнив, получали ли они разрешения родственников этих авторов на исполнение их произведений с указанными целями.

Как передавало ИА Регнум, российская поэтесса Юнна Мориц ранее сообщила агентству, что намерена через суд запретить бардам Сергею и Татьяне Никитиным исполнять написанные на её стихи песни, поскольку музыканты активно финансируют ВСУ.

Хаматова, которая являлась соучредителем благотворительного фонда «Подари жизнь», выехала с семьёй из России в Латвию после начала спецоперации на территории Украины в феврале 2022 года, осудив действия российских властей. Позднее президент Владимир Путин подписал указ об исключении Хаматовой из попечителей фонда «Круг добра». В январе 2024 года глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин призвал Министерство культуры лишить Хаматову звания народной артистки РФ.

Смольянинов осенью 2022 года бежал из России и живёт в Латвии. В январе 2023 года он публично заявил, что готов участвовать в боевых действиях на стороне ВСУ. По его словам, даже если Россия превратится в радиоактивный пепел, его это не тронет. В конце февраля 2024 года иноагент рассказал, что в Латвии зарабатывает на жизнь игрой в переходах и выступлениями под гитару в кафе. В марте 2024 года Смольянинов спел в Вашингтоне у здания посольства России, приколов к футболке значок с флагом украинского «Легиона «Свобода России» (признан террористическим, запрещён на территории России).

В феврале 2024 года Госдума приняла законопроект, вводящий запрет на размещение рекламы на информационных ресурсах иностранных агентов, а также запрет рекламы таких ресурсов. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным в марте. Депутаты считают необходимым лишить иноагентов всех источников дохода в России, а для тех, кто будет нарушать запрет, предусмотреть строгие меры ответственности, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.