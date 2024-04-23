Лукояновский район, Нижегородская область, 23 апреля, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Двухлетнюю девочку подвесили на заборе в детском саду в городе Лукоянове Нижегородской области. Родители обратились в полицию после того, как увидели снятые их знакомой кадры, сообщает 23 апреля Lenta.ru.

Кадр из видео

По словам автора видео, во время прогулки одежду девочки за доски забора зацепила воспитатель. На кадрах видно, что ребёнок пытается освободиться и повисает на куртке, воспитатель наблюдает за этим и только через некоторое время помогает девочке после сделанного жестом внушения.

Заведующая детским садом заявила родителям, что педагог не могла так поступить. Журналистам в детском учреждении сообщили, что воспитателя отстранили от работы на период служебного расследования.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее житель посёлка Новогорелово Ленинградской области увидел на шее своей дочери, посещающей детский сад, следы удушения. Заведующая детсадом рассказала родителям, кто из воспитателей нанёс травмы ребёнку, и посоветовала обратиться в полицию. Педагога уволили.

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело в отношении бывшей воспитательницы, которая систематически била детей. По словам свидетелей, чаще всего она поднимала руку на малышей, которые не говорили, в частности, рассекла ложкой лоб одной из девочек.