Москва, 23 апреля, 2024, 16:57 — ИА Регнум. Спиртосодержащий йод, продающийся в российских аптеках, попал под ограничения в связи с технической ошибкой, она уже устранена, заявил 23 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Евгений Одиноков / РИА Новости

По его словам, которые приводит Lenta.ru, йод попал под ограничения в связи с занесением его в перечень препаратов предметно-количественного учёта (ПКУ).

«При формировании письма была допущена техническая ошибка, она оперативно исправлена. Все разъяснения оператору системы маркировки даны», — сказал он.

В пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) Ассоциации независимых аптек и Альянса фармацевтических ассоциаций отметили ранее, что пациенты, чтобы сделать йодовую сетку, должны пойти к врачу и получить рецепт на бланке строгой отчётности, а аптеки должны организовать специальные условия хранения и отпуска.

Как передавало ИА Регнум, в августе 2023 года в России вступило в силу распоряжение правительства о расширении перечня жизненно необходимых лекарственных препаратов. В обновлённый перечень входят дополнительные лекарственные формы для четырёх медикаментов. Например, предусмотрена форма диспергируемых таблеток препарата «Сапроптерин», необходимого для лечения страдающих фенилкетонурией детей и взрослых.

Также добавлены форма подъязычных таблеток обезболивающего препарата «Просидол», форма покрытых плёночной оболочкой таблеток иммунодепрессанта «Пирфенидон», форма покрытых оболочкой гранул препарата «Глекапревир+Пибрентасвир».