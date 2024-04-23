Москва, 23 апреля, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Отказы авиакомпании Turkish Airlines принимать на борт россиян, следующих из Турции в страны Латинской Америки, могут быть связаны с действиями США. Такое мнение 23 апреля корреспонденту ИА Регнум высказал историк, аналитик, эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

(сс) Anna Zvereva

Российское посольство в Анкаре рекомендовало россиянам тщательно подумать о целесообразности полётов авиакомпанией Turkish Airlines, которая не допускает граждан РФ на транзитные рейсы в Латинскую Америку. Генеральное консульство России в Стамбуле привлекло внимание авиакомпании к создавшейся ситуации. Посольство также официально обратилось в МИД Турции, однако чёткого ответа на запросы получено не было.

Балмасов отметил, что случаи недопуска россиян до посадки на транзитные рейсы через Стамбул в Латинскую Америку бывали неоднократно, но серьёзных инцидентов не было. Он отметил, что все эти случаи объединяет латиноамериканское направление, включая Мексику. По его словам, на других направлениях граждане России не сталкиваются с препятствиями.

«То, что об этой ситуации заявили российские дипломаты, говорит о её серьёзности. Это тревожный симптом. Turkish Airlines стоит разобраться в ситуации, поскольку Россия является важным рынком для авиакомпании. Эти случаи можно объяснить попытками американского давления. В последнее время США отмечали усиление попыток проникновения в страну граждан стран Восточной Европы через латиноамериканские страны. Эти случаи могут косвенно свидетельствовать о давлении США. Также это свидетельствует о том, что это не турецкая инициатива, в противном случае подобные инциденты происходили бы и на других направлениях, чего не наблюдается», — добавил аналитик.

Он уточнил, что до недавнего времени Turkish Airlines была одной из лучших авиакомпаний в мире и никто на неё не жаловался. Однако в данном случае виден политический контекст. Это международная авиакомпания, и если она не прислушается к американским пожеланиям, это может повлиять на её полёты в западном полушарии. В то же время туркам невыгодно портить отношения с Россией, добавил Балмасов.

Он предположил, что руководство Turkish Airlines может также выполнять рекомендации пограничных служб конкретных латиноамериканских стран, которые, в свою очередь, также испытывают давление со стороны США, в том числе и Мексика. Усиление потока нелегалов через мексиканскую территорию может быть одной из причин таких действий, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, Совет по правам человека России обратился к послу Турции после случаев с отказом Turkish Airlines принимать на борт россиян, которые следуют из Турции в страны Латинской Америки. В сообщении говорится о том, что члены постоянной комиссии выражают серьёзную озабоченность в связи с ростом проявлений русофобии и грубыми нарушениями прав российских граждан со стороны турецких авиаперевозчиков.

В обращении профильной комиссии СПЧ к чрезвычайному и полномочному послу Турции в РФ Танжу Бильгичу указывается, что члены постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека продолжают внимательно следить за ситуацией и рассчитывают на скорую соответствующую оценку нарушения прав на свободу перемещения россиян турецкими авиаперевозчиками и будут способствовать предотвращению подобных нарушений в будущем.

В марте генеральное консульство России в Стамбуле сообщало, что участились случаи отказов, в том числе россиянам, в посадке на рейсы авиакомпании Turkish Airlines при транзитном перелёте через Стамбул в страны Латинской Америки. Отмечалось, что на рейсы не допускают пассажиров по ряду причин, среди которых — отсутствие багажа, неготовность дать чёткие ответы на поставленные вопросы относительно целей поездки, наличие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы.