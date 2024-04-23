Москва, 23 апреля, 2024, 16:40 — ИА Регнум. За недопуск в квартиру или жилой дом сотрудников АО «Мосгаз» для обслуживания или ремонта газового оборудования москвичи могут быть оштрафованы на сумму от пяти до десяти тысяч рублей. О вступлении в действие соответствующего федерального закона напомнил официальный портал мэра и правительства Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В Москве более 1,8 миллиона семей пользуются в своих квартирах газовым оборудованием, отмечается в публикации mos.ru. Портал напоминает, что для безопасной работы газового оборудования важно своевременно контролировать его состояние. Ежегодно специалисты АО «Мосгаз» проводят проверки, о которых жителей домов информируют заранее.

17 апреля вступил в силу федеральный закон, согласно которому выросли штрафы за нарушение правил использования и содержания газового оборудования, а также его самовольную замену для управляющих компаний и для граждан. Теперь, согласно законодательству, за недопуск сотрудников специализированной газораспределительной организации (в Москве это АО «Мосгаз») в квартиру или жилой дом для проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования собственнику или нанимателю грозит штраф от пяти до десяти тысяч рублей. Осенью 2023 года внесены изменения в законодательство, согласно которым проводить техобслуживание газового оборудования может только специализированная газораспределительная организация. В Москве такой компанией является АО «Мосгаз» — региональный оператор газификации города Москвы.

«Только за 2023 год по Москве в сервисную службу компании поступило более 64 тысяч заявок, — отмечает mos.ru. — Это свидетельствует о том, что горожане доверяют столичным газовикам в вопросах обслуживания и установки газовых приборов».

Замена газового оборудования в квартире должна проводиться специализированной организацией в рамках исполнения договора о техническом обслуживании в многоквартирном доме или в жилом доме. Мos.ru напомнил о том, что нельзя привлекать частного мастера или представителя сервисного центра магазина, где приобреталось оборудование. Если специалисты «Мосгаза» зафиксируют угрозу возникновения аварийной ситуации из-за кустарных работ, гражданин будет оштрафован на сумму от 50 до 150 тысяч рублей.

За уклонение от заключения договора на техническое обслуживание газового оборудования и его замены или замену без привлечения сотрудников АО «Мосгаз» собственника оштрафуют на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, а управляющую компанию — от 200 до 500 тысяч. Частному мастеру, оказывающему такие услуги, придется заплатить штраф от 25 до 100 тысяч рублей, а организации — от 200 до 500 тысяч.