Челябинск, 23 апреля, 2024, 16:35 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские задержали мигранта, который оскорбил и попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба областного управления МВД.

кадр из видео

Отмечается, что полицейские установили автомобиль и его владельца. Им оказался 40-летний мужчина, который пояснил, что принадлежащей ему машиной управляет его 24-летний брат, гражданин другого государства.

«Сотрудники полиции оперативно задержали молодого человека и доставили его в органы внутренних дел Челябинска», — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что он приехал в Россию в марте 2024 года и находился на территории страны легально.

Также отмечается, что оперативники провели с ним профилактическую беседу о недопустимости противоправных действий. Для выяснения всех обстоятельств в полицию были приглашены пострадавшие девушки. Молодой человек извинился перед ними за оскорбления, а также попросил прощения у жителей Челябинска за своё поведение.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, в Челябинске мигрант оскорбил и попытался задавить чемпионку UFC Ирину Алексееву за то, что её одежда показалась ему слишком открытой. мигрант из Таджикистана увидел девушек, катавшихся на велосипедах в центре города, и ему не понравился внешний вид спортсменки. Он начал кричать, что «у нас так не одеваются», после чего сел за руль и попытался задавить девушек. Они позднее написали заявление в полицию и приложили видеозаписи.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий мужчиной в Челябинской области.