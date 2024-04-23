Москва, 23 апреля, 2024, 16:46 — ИА Регнум. Глава Сбербанка Герман Греф заявил 23 апреля журналистам, что не поддерживает идею создания единого центра международных расчётов при поддержке государства и Банка России.

Сергей Карпухин/ТАСС Герман Греф

«Что касается единого центра расчётов, я не знаю такой инициативы, но и не считаю, что она нужна», — сказал Греф, слова которого передаёт «Интерфакс».

Также он рассказал, что банк сталкивается с проблемой при проведении трансграничных операций через иностранные банки с конца прошлого года, после ужесточения режима вторичных санкций.

«Что касается трансграничных операций, у нас нет никакой другой платёжной системы, она одна, и, естественно, мы столкнулись с одними и теми же проблемами и ограничениями, конечно, мы это чувствуем. Но решаем эти вопросы в постоянном режиме, и думаю, что решения, так или иначе, будут найдены», — заявил глава Сбербанка.

Ранее с инициативой создания такого центра выступал бизнесмен Виктор Вексельберг в связи с отказом турецких и китайских банков проводить расчёты с российскими контрагентами.

Как передавало ИА Регнум, с начала 2024 года турецкие банки стали массово отказываться работать с российскими кредитными организациями. Были зафиксированы случаи возврата уже принятых средств за поставки товаров. По данным российских СМИ, ситуация обострилась ещё летом 2023 года. После декабрьского указа президента США Джо Байдена о вторичных санкциях турецкие банки разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями.

В марте стало известно, что ряд крупных банков Китайской Народной Республики перестал принимать платежи в юанях из России. Как уточняли эксперты, ограничения вводятся в связи с ужесточением антироссийских санкций и давления со стороны Соединённых Штатов Америки. При этом отмечается, что расчёты между Россией и Китаем не прекратятся, поскольку существуют альтернативные варианты взаимодействия.