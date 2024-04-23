Берёзовский, Свердловская область, 23 апреля, 2024, 16:33 — ИА Регнум. Бетонная стена обрушилась и раздавила легковой автомобиль в городе Берёзовском Свердловской области, сообщает 23 апреля региональное сетевое издание E1.ru.

Соцсети

Автомобиль Hyundai Solaris припарковали у Птичьей горки больше года назад. Ночью упавшая стена полностью расплющила его.

Ещё в 2017 году местные жители обратили внимание на плохое состояние удерживающей грунт подпорной стены на улице Гагарина. Они добивались ремонта сооружения, которое постепенно наклонялось и грозило рухнуть, но результата не было.

Управляющая компания выставила в опасном месте предупреждающую табличку и обратилась в суд, требуя, чтобы содержание стены перешло на баланс города. Дело находится в арбитражном суде, говорится в публикации.

Глава Берёзовского городского округа Евгений Писцов сообщил в Telegram-канале, что место обвала оградят, завал разберут, а компетентные органы проведут проверку. Раздавленная стеной иномарка несколько месяцев находилась в опасной зоне вопреки предупреждениям, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Москве на пешеходный переход и проезжую часть рухнул обломок стены одного из корпусов Российского университета транспорта. ЧП случилось во время сноса здания, никто не пострадал. На этом участке было приостановлено движение трамваев.