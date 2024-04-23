Москва, 23 апреля, 2024, 16:31 — ИА Регнум. В храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве 23 апреля прошло отпевание погибшего в зоне спецоперации военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, сообщило издание.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Семён Ерёмин

Траурную церемонию посетили коллеги, родные и близкие погибшего журналиста. Ранее в этот же день в Москве состоялась церемония прощания с Ерёминым.

Как сообщало ИА Регнум, военкор «Известий» погиб 19 апреля при выполнении служебных обязанностей в Запорожской области. Во время съёмки репортажа журналиста смертельно ранило в результате атаки украинского FPV-дрона. Ему было 42 года.

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Ерёмин работал в зоне спецоперации с начала её проведения. Военкор одним из первых сделал материалы о беспилотниках «Ланцет» и системе «Солнцепёк». В марте 2022 года Ерёмин делал репортажи из Волновахи (ДНР) в ходе освобождения города российскими войсками.

В Кремле выразили официальные соболезнования в связи с гибелью Ерёмина, отметив, что руководство страны разделяет утрату. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся большой трагедией.

Министерство иностранных дел России заявило, что ВСУ целенаправленно убили военкора. В ведомстве назвали случившееся кровавым преступлением и актом мести Киева. Следственный комитет отметил, что все причастные к гибели военкора будут установлены.

Президент России Владимир Путин наградил Ерёмина орденом Мужества посмертно. Указ главы государства был опубликован 23 апреля. Ерёмин награждён за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, отметил президент.

20 апреля Telegram-канал Fighterbomber сообщил, что лётчики ВКС России в память об убитом военкоре сбросят на позиции противника четыре бомбы ФАБ-1500 с надписью «За Семёна Ерёмина».