Иглинский район, Башкирия, 23 апреля, 2024, 16:11 — ИА Регнум. Председатель ассоциации лесопромышленников Иглинского района, его приятель и сын задержаны по подозрению в избиении подростков, сообщила 23 апреля пресс-служба регионального главка Следственного комитета России в своём Telegram-канале.

Официальный канал следственного управления СК России по Республике Башкортостан

«Иглинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан во взаимодействии с оперативниками МВД республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц), задержаны 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, его 20-летний сын и их 42-летний знакомый», — говорится в релизе.

В СК уточнили, что в настоящее время проведены осмотры мест происшествий, обыски, изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, а также устанавливается тяжесть причинения вреда здоровью потерпевшим.

«С подозреваемыми проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее стало известно, что в селе Иглино водитель автомашины марки Toyota Land Cruiser, будучи недовольным поведением компании молодых людей, которые переходили дорогу, совместно с двумя сыновьями и впоследствии ещё одним мужчиной избили подростков. В результате инцидента 17-летний подросток был госпитализирован с различными телесными повреждениями.

Местные СМИ уточняли, что школьники гуляли компанией из 10 человек. Внезапно их подрезала иномарка, из которой вышли несколько мужчин. Одному из них показалось, что подростки сказали что-то обидное в их адрес. Они набросились на ребят — одного юношу столкнули в овраг, его девушке вырвали волосы, другим наносили удары ногами и руками по лицу. Когда школьники попытались снять драку на видео, их телефоны разбили.

Кроме того, нескольких несовершеннолетних на другой машине вывезли на улицу Свердлова. Там им угрожали связями с авторитетными людьми. После издевательств подростков вытолкали из салона на остановку и нанесли удары ногами.