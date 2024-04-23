Ташкент, 23 апреля, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Компании «ФосАгро», «Узкимёсаноат», объединяющая химические предприятия Узбекистана, и филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Ташкенте подписали соглашение о сотрудничестве в сфере поддержки молодых учёных, популяризации фундаментальных наук и подготовки кадров для инновационного развития химической промышленности и сельского хозяйства двух стран. Церемония подписания состоялась на полях международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

Сотрудничество будет направлено на поддержку одарённых студентов, организацию научных мероприятий для обмена знаниями и опытом в области устойчивого сельского хозяйства, продовольственной безопасности, рационального использования минеральных удобрений, развитие цифровых технологий, повышение квалификации инженерно-технических и управленческих кадров, исследование потребностей сельского хозяйства в минеральных удобрениях. В рамках соглашения стороны также намерены расширять использование студентами и преподавателями международной цифровой образовательной платформы «ФосАгро» Pro Agro Lectorium. Лекторы образовательной программы — эксперты «ФосАгро», известные учёные из РАН, РГАУ МСХА им. Тимирязева и других аграрных вузов, а также топ-менеджеры и эксперты ведущих аграрных предприятий мира.

«Мы думаем, что наше соглашение может служить примером для сотрудничества в части подготовки кадров, привлечения молодых ученых, в области фундаментальных наук, — заявил после подписания соглашения первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. — Мы считаем, что без инноваций не будет большого будущего в части химии, в сельском хозяйстве».