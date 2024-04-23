Москва, 23 апреля, 2024, 15:53 — ИА Регнум. В России за последние четыре года количество IT-преступлений, совершённых детьми, выросло в 74 раза. Об этом сообщил представитель Министерства внутренних дел (МВД) РФ Артём Бабинцев на Форуме безопасного интернета.

Thomas Eisenhuth/DPA/TASS

«Что касается IT-преступлений, то за последние четыре года, по данным официальной статистики МВД, в 74 раза возросло число преступлений, совершённых лицами, не достигшими 18 лет», — рассказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее министр внутренних дел страны Владимир Колокольцев сообщил, что число тяжких преступлений в России возросло из-за случаев мошенничества, есть данные о том, что заказчики находятся на Украине.

Он добавил, что преступность дистанционного мошенничества в стране растёт. Их количество выросло за счёт IT-преступлений, потому что они все попадают в разряд тяжких и особо тяжких.