Берн, 23 апреля, 2024, 15:38 — ИА Регнум. В 2023 году, после снятия санкций Евросоюза с ряда лиц, Швейцария разблокировала связанные с Россией активы стоимость 290 млн швейцарских франков (порядка $318 млн), сказано в заявлении Государственного секретариата экономики Швейцарии.

ТАСС/imago/blickwinkel

«Разблокированы ранее замороженные по соображениям предосторожности активы стоимостью 140 млн швейцарских франков, так как расследование показало, что юридические основания для их заморозки не были соблюдены», — говорится в заявлении.

Вместе с тем отмечается, что общая сумма заблокированных российских активов уменьшилась на 150 млн швейцарских франков (примерно $165 млн) после того, как некоторые лица были исключены из санкционных списков ЕС, на которые, в свою очередь, ориентируется Швейцария.

В то же время в швейцарском ведомстве отметили, что за счёт расширения чёрного списка конфедерация за прошлый год дополнительно заблокировала средства на 50 млн франков (порядка $55 млн) из-за якобы связей с Россией.

Доцент департамента экономической теории Финансового университета при Правительстве России Пётр Арефьев в разговоре с ИА Регнум отметил, что Евросоюз, хотя на него и давят США, не хочет изымать российские активы просто потому, что для объединённой Европы такой шаг будет означать риск потери доверия к её финансовой системе, уверен эксперт. Даже если предположить, что изъятые средства, а это примерно 280 млрд евро, окажутся собственностью ЕС, этот незаконный доход не покроет всех неизбежных издержек, которые понесёт Европа в случае, если всё же отнимет у России её деньги.

О недовольстве европейских чиновников из-за давления со стороны США, настаивающих на конфискации замороженных российских активов в пользу киевского режима, сообщало The Washington Post со ссылкой на свои источники.

В Европе опасаются, что затея Вашингтона в первую очередь ударит не по Соединённым Штатам, а именно по ЕС. В публикации говорится, что чиновники из США в ходе встреч с европейскими коллегами оказывали на тех давление в вопросе хищения средств, принадлежащих России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупреждал, что страны Европы, которые решатся на изъятие замороженных в 2022 году российских активов, столкнутся с многолетними судебными преследованиями. Он подчеркнул, что в ЕС хорошо понимают, какой имиджевый и экономический ущерб нанесут себе, нарушив неприкосновенность чужой собственности.

В свою очередь экономист Андрей Колганов, комментируя намерение «Большой семёрки» (G7) сохранить замороженными российские валютные активы, пока Москва не согласится выплатить компенсацию киевскому режиму, отметил, что западные лидеры понимают незаконность изъятия российских валютных резервов.

Отдельные юрисдикции и суды могут принять решение о конфискации замороженных российских активов, но такой шаг способен вызвать кризис мировой валютной системы, заявил 19 апреля директор Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Россия, в свою очередь, будет действовать по принципу взаимности в случае конфискации её активов на Западе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. В дальнейшем она назвала выделение властями США нового транша для военной помощи киевскому режиму прямым спонсированием террористической деятельности.