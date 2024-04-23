Группировка «Центр» ВС России уничтожила за сутки до 360 украинских военных
Москва, 23 апреля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 360 военнослужащих, сообщил 23 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также 105-мм орудие М101 производства США», — сказал он.
Кроме того, представитель российского военного ведомства добавил, что подразделения Центральной группировки войск улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка Донецкой Народной Республики.
Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что группировка войск «Центр» отразила за сутки девять контратак ВСУ, противник в зоне её ответственности потерял до 365 военных ВСУ.
21 апреля появись кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий. Боевую машину вывозили военнослужащие российской группировки войск «Центр».
По словам командира ремонтного взвода ЦВО с позывным Перо, немецкий танк вышел из строя после наезда на противотанковые мины, из-за чего машина потеряла одну гусеничную ленту. В дальнейшем российские бойцы применили FPV-дроны. Танк получил осколочные повреждения, возникло возгорание электропроводки некоторых приборов, датчиков давления разных некритичных узлов, добавил командир.