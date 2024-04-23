Москва, 23 апреля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Центр» составили до 360 военнослужащих, сообщил 23 апреля официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«ВСУ потеряли до 360 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», 122-мм гаубицу Д-30, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», а также 105-мм орудие М101 производства США», — сказал он.

Кроме того, представитель российского военного ведомства добавил, что подразделения Центральной группировки войск улучшили тактическое положение, а также отразили девять контратак штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й и 71-й егерских, 23-й, 24-й, 100-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Розовка, Уманское, Новобахмутовка, Первомайское, Очеретино, Нетайлово, Бердычи и Семеновка Донецкой Народной Республики.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Конашенков информировал, что группировка войск «Центр» отразила за сутки девять контратак ВСУ, противник в зоне её ответственности потерял до 365 военных ВСУ.

21 апреля появись кадры эвакуации трофейного танка Leopard 2 из зоны боевых действий. Боевую машину вывозили военнослужащие российской группировки войск «Центр».

По словам командира ремонтного взвода ЦВО с позывным Перо, немецкий танк вышел из строя после наезда на противотанковые мины, из-за чего машина потеряла одну гусеничную ленту. В дальнейшем российские бойцы применили FPV-дроны. Танк получил осколочные повреждения, возникло возгорание электропроводки некоторых приборов, датчиков давления разных некритичных узлов, добавил командир.