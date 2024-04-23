Москва, 23 апреля, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-23 HAWK. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

РИА Новости

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK производства США», — сказал Конашенков.

Он добавил, что за сутки поражены склад с беспилотниками 113-й бригады украинской теробороны, а также живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах.

Как передавало ИА Регнум, 21 апреля Конашенков проинформировал о том, что в зоне СВО российские военные уничтожили украинскую пусковую установку ЗРК С-300ПС и радиолокатор обнаружения воздушных целей. Он добавил, что ВС России нанесли удары по украинскому военному аэродрому Днепр, уничтожив многоцелевой истребитель четвёртого поколения МиГ-29.

Комментируя эти данные, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что самолёты, которые сбили российские военные, вылетали с авиабазы под Днепропетровском. Он сообщил, что ВСУ в результате нанесённых Россией ударов лишились четырёх установок С-300.

18 апреля Конашенков сообщил об уничтожении российскими военными в зоне спецоперации двух пусковых установок с радиолокатором подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.