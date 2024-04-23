Тверь, 23 апреля, 2024, 15:23 — ИА Регнум. Этим летом тверские дети и подростки смогут получить трудовые навыки и пообщаться с участниками СВО. Готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании — 2024 рассмотрело сегодня, 23 апреля, правительство Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

Пресс-служба правительства Тверской области На заседании правительства Тверской области

«Летняя оздоровительная кампания — это о том, как будут расти и воспитываться наши дети, — заявил глава региона. — Это три месяца очень ответственной работы взрослых». Игорь Руденя сообщил, что в Тверской области в этом году увеличится количество школьников, которые будут находиться на летнем оздоровительном отдыхе. «Особенно важно, — подчеркнул он, — что существенно растет число лагерей труда и отдыха, в которых дети могут не только интересно отдохнуть, но и с пользой провести каникулы, получить трудовые навыки».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, летом 2024 года в регионе планируется открытие 935 организаций (на 71 больше, чем в 2023-м), где различными формами отдыха обеспечат около 70 тысяч детей — на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году. В частности, увеличен охват лагерями труда и отдыха — предполагается работа 351 организации такого формата, где время с пользой проведут свыше 5 тысяч ребят. Они смогут получить профессиональные навыки и знания на предприятиях различного профиля, в учреждениях культуры, образования, организациях бюджетной сферы. Также школьники отдохнут в лагерях дневного пребывания, палаточных и загородных оздоровительных лагерях, смогут поучаствовать в походах, побывают в федеральных детских центрах.

Отдыхом и оздоровлением обеспечат нуждающихся в особой заботе: это дети участников специальной военной операции, с ограничениями по здоровью, сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Губернатор поручил включить в зону повышенного внимания и многодетные семьи, им также нужно оказать поддержку в организации отдыха детей.

Предполагается, что регион этим летом примет в гости юных жителей Орска, Бердянска и Белгородской области. Кроме того, область вновь посетят студенты-филологи Луганского и Донецкого университетов в рамках «Летних школ».

Игорь Руденя подчеркнул: за время, оставшееся до начала летних каникул, важно обеспечить подготовку учреждений к приему детей, включая соблюдение санитарных требований, укрепление комплексной безопасности загородных лагерей, ремонт помещений, подготовку руководителей и вожатых, организацию качественного питания и медицинского обслуживания детей. Глава региона поручил вести постоянный мониторинг подготовки и дальнейшей работы всех организаций отдыха. Еще одна задача, подчеркнул он, которая должна решаться при активном участии муниципалитетов на системной основе, — обновление материально-технической базы лагерей.

В этом году выделены средства на замену окон в зданиях «Буревестника» в Калязинском округе и «Чайки» под Тверью, установку модульных санитарных сооружений в «Дружбе», «Звездном», «Ромашке», расположенных рядом с областным центром, и в других учреждениях области. Ряд лагерей охвачен капитальными ремонтами, работами по обеспечению комплексной безопасности, обустройству спортплощадок и прочих сооружений. В настоящее время начались проверки готовности учреждений отдыха и оздоровления к летнему периоду.

Губернатор обозначил ключевые направления работы с подрастающим поколением во время летней кампании. Особое внимание требуется уделить профориентационным мероприятиям, военно-патриотическому, спортивному, культурному воспитанию. Приоритетным Игорь Руденя назвал общение детей и подростков с участниками спецоперации. На площадках организаций отдыха запланированы кинопоказы, квесты, тематические программы в рамках празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина, мастер-классы с участием многодетных семей, культурные, спортивные и другие активности для интересного и насыщенного отдыха ребят. Предусмотрены тематические встречи с сотрудниками МЧС, правоохранителями, спортсменами, представителями предприятий Верхневолжья, выпускниками колледжей и вузов, духовенством.

Запланированы региональные смены «Орлята России» на площадке кашинского лагеря «Сосновый». Разработаны профильные смены «Движения первых», рассчитанные на ребят в возрасте от 7 до 17 лет, в загородных учреждениях и лагерях дневного пребывания. «Под парусом истории» — название единой региональной смены этого года, посвященной культуре и традициям Верхневолжья, истории города Торопца, отмечающего в этом году 950-летие первого летописного упоминания. Продолжится проект «Лето во дворце» областной картинной галереи. Разработаны школьные туристические маршруты для летних путешествий — водные, краеведческие и литературные, охватывающие Тверь, Вышний Волочек, Торопец, Старицу, Торжок.

В летний период в организациях отдыха будут трудиться более семи тысяч специалистов: педагоги, вожатые, медперсонал, работники пищеблока. Так, в текущем году к работе приступят свыше 1100 педагогов, студентов колледжей и вузов, прошедших обучение в ресурсном центре «Вожатый Тверской области». Сотрудники учреждений отдыха проходят аттестацию, медицинское обследование и вакцинацию.

На особом контроле будет находиться создание несанкционированных лагерей. Действует рабочая группа по выявлению и недопущению работы в Тверской области таких площадок.