Москва, 23 апреля, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Минэкономразвития России улучшило прогноз по росту ВВП на 2024 год с 2,3 до 2,8%, сообщил 23 апреля в ходе заседания правительства министр экономического развития Максим Решетников.

Виталий Белоусов/ РИА Новости

На 2025 год, добавил он, оценка осталась прежней — министерство ожидает рост на 2,3%.

Также в министерстве пересмотрели вверх прогноз по инфляции на конец года — до 5,1% с 4,5%.

По словам Решетникова, основным фактором роста российской экономики остаётся внутренний потребительский и инвестиционный спрос.

Как передавало ИА Регнум, 19 апреля директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер заявил, что фонд отметил довольно сильный рост экономики России благодаря высокой экономической активности. В отчёте МВФ по состоянию Европейского региона сообщается, что российская экономика доказала устойчивость за последние два года в условиях масштабных санкций.

В январе фонд пересмотрел в сторону повышения прогнозы по росту ВВП страны. Согласно новым оценкам МВФ, в 2024 году рост российского ВВП составит 2,6%.

В феврале президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что рост российской экономики в 2023 году составил 3,6%, это выше среднемировых темпов. Экономика развитых стран растёт в среднем на 1,5%, в мире показатель составляет в среднем 3%, отметил российский лидер.

Рост ВВП России в январе 2024 года составил 4,6% в годовом выражении.