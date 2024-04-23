Киев, 23 апреля, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Х (Twitter) раскритиковали заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что после решения Конгресса США о выделении нового пакета военной помощи Киев вместе с Вашингтоном работает над расширением своего оборонно-наступательного потенциала.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Зеленского призвали прекратить делать подобные заявления и капитулировать, чтобы спасти жизни граждан своей страны.

«Пожалуйста, сейчас же прекратите конфликт», — написал один из комментаторов.

Кроме того, некоторые пользователи назвали главу киевского режима «клоуном» и поинтересовались, как скоро тот вновь начнёт «клянчить» деньги у Вашингтона.

«Когда ты вновь начнёшь клянчить деньги в Конгрессе? Через три месяца?» — отмечалось в одной из записей.

Также пользователи призвали Зеленского вспомнить, что в ходе конфликта погибли и пострадали сотни тысяч жителей Украины.

«Сдавайся! Люди гибнут», — гласит один из комментариев.

Как сообщало ИА Регнум, 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о предоставлении помощи Украине в размере 61 млрд долларов.

Президент США Джозеф Байден пообещал Зеленскому, что сразу после утверждения документа Сенатом страны Вашингтон выделит «внушительный» пакет военной помощи Киеву, сообщила 22 апреля пресс-служба Белого дома.

Одобрение Конгрессом США пакета военной помощи киевскому режиму было ожидаемым решением и ситуацию на поле боя принципиально не поменяет, заявил журналистам 22 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представители киевского режима поспешили поблагодарить американских конгрессменов, заявив, что новый пакет помощи якобы «увеличивает шансы Украины на победу», но в действительности и прежние поставки не помогли киевскому режиму, не помогут и новые, отметил ранее обозреватель ИА Регнум Денис Давыдов.

Министр обороны России Сергей Шойгу 23 апреля на коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ за время проведения спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих, а российские войска владеют инициативой по всей линии боевого соприкосновения.