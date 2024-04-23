Анкара, 23 апреля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян понял, что в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, заявил 23 апреля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА Регнум

«В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян», — сказал турецкий лидер в самолёте, возвращаясь из поездки в Ирак.

Он выразил надежду, что выразив надежду, что Армения «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнётся новая эра».

Как передавало ИА Регнум, ранее Эрдоган призывал армянские власти искать свою безопасность в сотрудничестве с соседними государствами, а не другими далёкими странами. По его словам, именно провокаторы Армении на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб.

Пашинян, в свою очередь заявлял, что Азербайджан мешает нормализации армяно-турецких отношений.

Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения стран вызваны обстоятельствами, связанными с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.