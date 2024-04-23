Эрдоган заявил, что в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок
Анкара, 23 апреля, 2024, 15:22 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян понял, что в регионе Южного Кавказа устанавливается новый порядок, заявил 23 апреля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«В регионе устанавливается новый порядок. Пришло время отбросить беспочвенные воспоминания. Всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, чем опираться на сфабрикованные истории, не имеющие никакой связи с реальностью. Теперь это понял и Пашинян», — сказал турецкий лидер в самолёте, возвращаясь из поездки в Ирак.
Он выразил надежду, что выразив надежду, что Армения «выберет путь создания новых начал для светлого завтра» и «начнётся новая эра».
Как передавало ИА Регнум, ранее Эрдоган призывал армянские власти искать свою безопасность в сотрудничестве с соседними государствами, а не другими далёкими странами. По его словам, именно провокаторы Армении на самом деле нанесли армянам самый большой ущерб.
Пашинян, в свою очередь заявлял, что Азербайджан мешает нормализации армяно-турецких отношений.
Граница между Турцией и Арменией закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения стран вызваны обстоятельствами, связанными с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян в Османской империи.