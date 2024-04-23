Москва, 23 апреля, 2024, 16:16 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия в ближайшие дни намерена утвердить трёхуровневую систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием (ДЭГ). Об этом 23 апреля сообщает портал «Независимый общественный мониторинг».

РИА Новости/Владимир Астапкович

Отмечается, что Центризбирком может утвердить трёхуровневую систему наблюдения за дистанционным электронным голосованием на заседании 24 апреля. Документ распространит трёхуровневую систему наблюдения, которая показала свою эффективность на президентских выборах, на все избирательные кампании, которые проводятся в рамках единого дня голосования.

Согласно порядку дистанционного электронного голосования, который был закреплён для президентских выборов 2024 года, для такого голосования устанавливается трёхуровневая система наблюдения — очные, удалённые наблюдатели или любые пользователи интернета, которые также имеют возможность наблюдения за ДЭГ.

Очных наблюдателей назначают кандидаты или их доверенные лица письмом в территориальную избирательную комиссию (ТИК) ДЭГ. Они обязаны иметь при себе направление, работать строго по очереди и подчиняться всем прочим требованиям для наблюдателей. Такие наблюдатели в президентскую кампанию имели доступ в ТИК ДЭГ (в здании ЦИК) и в Общественную палату России, где была установлена нода (node) блокчейн. Каждый зарегистрированный кандидат мог назначить по три наблюдателя.

В соответствии с порядком дистанционного электронного голосования на президентских выборах дистанционные наблюдатели не имеют права находиться в территориальной избирательной комиссии ДЭГ, но могут работать с порталом наблюдения. Дистанционных наблюдателей могут назначать кандидаты, доверенные лица кандидатов и партий, которые выдвинули кандидатов, региональные отделения этих партий, а также Общественная палата (ОП) РФ либо региональные общественные палаты. Приглашения стать таким наблюдателем направляются через «Госуслуги». После принятия такого приглашения человек официально становится зарегистрированным наблюдателем, работающим удаленно.

Дистанционный наблюдатель на выборах президента мог находиться в другом городе и в другом регионе, так как доступ к порталу наблюдения возможен везде, где есть доступ в интернет.

Третий уровень наблюдения доступен любому желающему в интернете. Пользователь может запросить на портале дистанционного электронного голосования сведения об избирателях, получивших бюллетени в разрезе избирательных участков, а также о числе проголосовавших избирателей. После расшифровки голосов он также может получить данные о результатах дистанционного электронного голосования.

Согласно данным портала, такой же порядок наблюдения за ДЭГ Центризбирком намерен распространить на выборы, которые пройдут в рамках единого дня голосования 8 сентября.

По словам сопредседателя корсовета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием, IT-эксперта Олега Артамонова, развитие нормативно-правовой базы ДЭГ продолжается, и оно идёт поступательно, небольшими шагами: новшества обсуждаются экспертами, обкатываются на практике и после этого закрепляются в законодательстве.

«В прошлом году экспертами рабочей группы при ОП РФ было предложено разделить наблюдателей на работающих непосредственно в помещении территориальной избирательной комиссии ДЭГ и работающих дистанционно с порталом наблюдения, чтобы максимально упростить и автоматизировать назначение вторых, сняв для них максимум формальностей, не имеющих значения при работе с порталом наблюдения. Эта практика хорошо себя зарекомендовала на выборах президента России, упростив работу и избирательной комиссии, и самих наблюдателей; теперь она закрепляется в Положении о порядке ДЭГ и на единый день голосования», — приводит портал слова Артамонова.

Он также отметил, что такое поступательное движение является наиболее правильным порядком широкого внедрения дистанционного электронного голосования, позволяющим, с одной стороны, избежать трудно исправимых ошибок, а с другой — не дать такому голосованию увязнуть в нормативно-правовой базе, не учитывающей специфику именно электронного голосования.

Как передавало ИА Регнум, председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что более 20 российских регионов подали заявки в Центральную избирательную комиссию на применение дистанционного электронного голосования в ходе сентябрьских выборов.

Памфилова добавила, что количество регионов может возрасти. ЦИК продолжит принимать такие заявления до июня, затем примут решение по организации ДЭГ в ряде субъектов в единый день голосования в 2024 году. На прошедшем в 2023 году едином дне голосования дистанционное голосование применили в 25 российских регионах.

Памфилова отметила, что из заявившихся 23 субъектов России пять ранее дистанционное электронное голосование не применяли, а всего применение такой дополнительной формы голосования предполагается в ходе более чем 340 избирательных кампаний.

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России, которые проводились с 15 по 17 марта 2024 года, прошло в 29 регионах страны.

Явка составила 77,44% и стала рекордной в новейшей истории страны. Участие в выборах приняли более 87 млн избирателей. При этом итоговая явка на выборах с учётом ДЭГ составила 77,49%.

По итогам обработки 100% протоколов Владимир Путин одержал победу с результатом 87,28%. По данным ЦИК, за него проголосовали рекордные 76 млн человек. Остальные кандидаты набрали меньшее число голосов: Николай Харитонов (КПРФ) — 4,31%, Владислав Даванков («Новые люди») — 3,85%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) — 3,2%.

Путин на расширенном заседании коллегии МВД 2 апреля заявил, что результаты выборов отражают настроение граждан в отношении государства в целом, всех уровней власти.

Председатель ЦИК 16 апреля на встрече с главой государства назвала беспрецедентными и удивительными итоги президентских выборов в России. Она подчеркнула, что народ России показал свою мудрость. Памфилова также указала на беспрецедентную консолидацию общества.