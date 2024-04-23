Москва, 23 апреля, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что за покушением на него стоят его бывшие коллеги.

Мария Девахина /РИА Новости Василий Прозоров

«Могу в общих чертах, конечно, сказать, что за покушением стоит СБУ, можно сказать, мои бывшие коллеги», — сказал Прозоров в интервью ТАСС.

Он добавил, что про западный след ему пока не известно, но этого нельзя исключать. По его словам, западные спецслужбы могли оказывать техническую помощь. Также он рассказал, что, по его информации, одна из координаторов теракта живёт в Варшаве, но она выходец с Украины.

Экс-офицер СБУ отметил, что на него уже было совершено несколько покушений и сейчас украинские спецслужбы его ищут и работают по нему. По его словам, это стало неотъемлемой частью его жизни.

Кроме того, Прозоров заявил, что после покушения удвоит усилия в борьбе с киевским режимом и сейчас готовит фильм-расследование о терроризме.

Как сообщало ИА Регнум, 12 апреля на севере Москвы взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, в котором находился Прозоров. Его госпитализировали с травмой ноги.

ФСБ 16 апреля сообщила о задержании подозреваемого в подрыве автомобиля. Им оказался гражданин России Владимир Головченко. Он признался, что жил на Украине и его завербовала СБУ, поручив убийство Прозорова. Головченко признал вину в покушении на экс-сотрудника СБУ.

Позднее, 17 апреля, ФСБ сообщала, что компоненты для бомбы исполнителю теракта отправила в Россию жительница Варшавы. Арестованный курьер Иван Пискарь рассказал, что получил груз в Литве и привёз его в Москву.

23 апреля в Луганске задержали третьего участника покушения на Прозорова. Он перевёл курьеру 10 тысяч рублей за доставку в Россию из Литвы средств поражения, которые были закамуфлированы под видом косметики. После задержания мужчина сознался в содеянном.

Прозоров служил в СБУ до 2018 года. В марте 2019 года он, находясь в Москве, объявил, что сотрудничал с российскими спецслужбами с февраля 2014 года. Он принял это решение по идеологическим мотивам, когда на Украине произошёл госпереворот. После этого заявления Прозоров выступал с критикой киевского режима.

В феврале 2023 года сообщалось, что российские спецслужбы предотвратили покушение на Прозорова, который ранее провёл пресс-конференцию с разоблачением деятельности СБУ. В апреле 2023 года Прозоров заявил, что украинские спецслужбы для работы в России избрали тактику индивидуального террора.