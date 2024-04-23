Баку, 23 апреля, 2024, 14:46 — ИА Регнум. Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент республики Ильхам Алиев 23 апреля на международной конференции в Баку.

РИА Новости/Гавриил Григоров Президент Азербайджана Ильхам Алиев

«У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем», — сказал Алиев.

Он отметил, что всё зависит от дополнительных экономических выгод, которые страна получит при сближении с международной организацией. Если они будут, то появятся и соответствующие решения, если нет, то Баку останется на текущем уровне сотрудничества.

Ранее Азербайджан приглашали на некоторые мероприятия ЕАЭС на уровне президента и премьер-министра, пояснил Алиев.

Как сообщало ИА Регнум, 25 мая 2023 года Алиев принял участие в саммите ЕАЭС. В ходе встречи азербайджанский президент вступил в дискуссию с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по ситуации в Нагорном Карабахе. После саммита Алиев заявил в интервью, что у Баку нет никаких табу в рамках сближения с ЕАЭС.