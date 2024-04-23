Симферополь, 23 апреля, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Никакие сухопутные операции Крыму не угрожают, меры безопасности принимаются исчерпывающие. Об этом 23 апреля заявил глава республики Сергей Аксёнов в интервью телеканалу «Россия 24».

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Гарантированно Крыму никакие «сухопутные операции» не угрожают. В этой части никаких угроз совершенно нет», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что те меры безопасности, которые принимаются всеми службами, являются исчерпывающими.

Также глава Крыма рассказал, что за последние годы все без исключения диверсанты и террористические группы, действовавшие на территории региона, были задержаны.

Как передавало ИА Регнум, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить зону проведения специальной военной операции.

До этого бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, отставной офицер Бен Ходжес назвал Крым «решающей территорией», отметив, что тот, кто её контролирует, выиграет в конфликте.

Комментируя слова Ходжеса, зампред комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус напомнил, что Крым — часть ядерной державы. Разговоры об атаках на Крым, добавил он, являются очередной попыткой прикрыть проваленное украинское контрнаступление.