Симферополь, 23 апреля, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Председатель госсовета Крыма Владимир Константинов на очередном заседании парламента после объявления перерыва забыл выключить микрофон. Фрагмент диалога Константинова с его заместителем Ефимом Фиксом и другими депутатами опубликовал 23 апреля Telegram-канал «Mash на волне».

Государственный Совет Республики Крым

На записи слышно, как Константинов в шутку говорит, что у него «возникло ощущение», что депутаты в ходе заседания работают. С этим согласился и Фикс, также иронически заявив, что участники заседания «пашут».

Как передавало ИА Регнум, летом 2016 года уходящий с поста премьер-министра Великобритании Дэвид Кэмерон в ходе пресс-конференции, на которой он сообщил о своей отставке, забыл выключить микрофон. Британские СМИ опубликовали запись, на которой слышно, что бывший премьер, покидая зал, начал петь.

В январе 2022 года президент США Джозеф Байден назвал журналиста телеканала Fox News «сукиным сыном» после заданного им вопроса об инфляции в стране. Предполагается, что Байден был уверен в том, что его микрофон выключен. Позднее президент США позвонил журналисту, но извиняться перед ним не стал.