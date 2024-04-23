Москва, 23 апреля, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Проникновение мигранта в закрытую зону аэропорта Внуково является серьёзным инцидентом, который требует тщательного расследования. Об этом 23 апреля корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов, комментируя проникновение гражданина Узбекистана в охраняемую предполётную зону Внуково без пропуска и форменной одежды.

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«На фоне текущей политической ситуации безопасность таких транспортных узлов, как аэропорты, должна быть на высшем уровне. В аэропортах очень большой пассажиропоток и большая вероятность террористических актов. В связи с этим необходимо провести тщательное расследование с привлечением сотрудников правоохранительных органов и ФСБ. Следует выяснить, как смог пройти гражданин Узбекистана в охраняемую предполётную зону Внуково», — подчеркнул эксперт.

Он назвал данный инцидент вопиющим случаем, который требует не только тщательного расследования, но и обнародования его результатов. Эксперт отметил, что люди должны быть уверены, что, заходя в аэропорт, они находятся в безопасности.

В свою очередь бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов отметил, что случай, когда мигрант смог обойти систему безопасности и проникнуть в закрытую зону аэропорта Внуково, является необычным.

«Это ситуация является необычной, так как в аэропорту функционируют несколько постов, на которых проверяют документы и нагрудные знаки, а также работает система распознавания лиц. Этот случай будет тщательно проанализирован службой безопасности аэропорта, которая примет меры для недопущения подобных инцидентов в будущем. Также будут установлены виновные лица. В настоящее время можно сказать, что имели место быть халатность и недоработка сотрудников аэропорта, а также мог сыграть роль человеческий фактор, который невозможно полностью исключить», — отметил специалист.

Как передавало ИА Регнум, службу авиационной безопасности аэропорта Внуково проверяют из-за гражданина Узбекистана, который без пропуска и форменной одежды проник в охраняемую предполётную зону. Мужчина, плохо разговаривающий на русском языке, прошёл через несколько постов безопасности, обошёл систему распознавания лиц и гулял в зоне оформления экипажей среди пилотов и бортпроводников, а потом спокойно вышел оттуда. 26 марта 38-летний Санжарбек Уринов каким-то образом смог пробраться в зону предполётного оформления экипажей, которую работники воздушной гавани называют брифинг-пространством. Это место, где пилоты и бортпроводники могут отдохнуть между рейсами.

Полицейским Санжарбек объяснил, что зашёл в эту зону случайно и сам удивлён, как его никто не остановил. Мигрант увидел людей в форме пилотов и решил немного побыть среди них. Сотрудники МВД проверили мужчину, обыскали и составили в отношении него протокол по ч. 1 ст. 11.15.1 КоАП РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности, совершенное по неосторожности). Нарушителю грозит штраф от 20 до 30 тысяч рублей.

В 2016 году 11-летняя девочка Катя смогла пройти в «чистую зону» аэропорта Внуково и улететь на самолёте в Санкт-Петербург одна, без родителей. При себе школьница не имела никаких документов, девочка просто пристроилась на стойке регистрации к семье с детьми и прошла на борт самолёта, летевшего в Санкт-Петербург.