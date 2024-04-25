Москва, 25 апреля, 2024, 17:23 — ИА Регнум. 27 апреля состоится Всероссийский субботник. В этот день россияне сделают уборку и посадят деревья на общественных территориях и во дворах своих городов, поучаствуют в различных мастер-классах и проголосуют за объекты для благоустройства.

Булатова Екатерина ИА Регнум

«Участие в субботниках — это добрая традиция, которая сближает россиян, приобщает к заботе об окружающем пространстве, дает возможность сделать полезное дело. Всероссийский субботник охватит сразу несколько тем — это благоустройство, экология, обучение», — подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.

Принять участие в субботнике могут все желающие: они приведут в порядок набережные, парки и скверы — как уже созданные по нацпроекту «Жильё и городская среда», так и те, которые только выставлены на Всероссийском голосовании по выбору объектов благоустройства, которое проходит на сайте za.gorodsreda.ru

Кроме того, в местах проведения субботников участники смогут с помощью волонтеров проголосовать за территории, которые преобразятся в 2025 году. По словам председателя комитета по молодежной политике Государственной Думы, руководителя Ассоциации волонтерских центров и платформы ДОБРО.РФ Артёма Метелева, участие в проведении Всероссийского голосования по выбору объектов для благоустройства принимает рекордное число волонтеров — свыше 210 тыс. человек.

«Благодаря добровольцам жители могут проголосовать за то, нужна ли им новая детская площадка и где ее установить, что должно появиться на месте пустыря в городе, устанавливать ли скейт-парк рядом с жилыми домами или нет. Благодаря волонтерам уже удалось собрать более 9 млн голосов», — отметил Метелев.

Современный субботник — это не только уборка территории, но ещё и возможность узнать новое об экологии и принять участие в различных мастер-классах. В этом году для них выбраны такие темы, как благоустройство, экология и обучение.

Например, на берегу реки Бурхановка в Благовещенске Амурской области субботник откроется космическим флешмобом в честь запуска ракеты «Ангара — А5». Танцевальные коллективы города покажут шоу, а фитнес-тренеры проведут c участниками субботника спортивную эстафету.

В Благовещенске на голосование в этом году вынесено пять общественных территорий, одна из них — сквер квартала 154 на улице Калинина — улице Октябрьской. Голоса за него уже отдали более 7 тыс. местных жителей. В случае победы здесь планируют организовать места для отдыха с навесами и столиками, детскую и спортивную зоны, установить качели и тренажеры. Всего за время реализации нацпроекта в Амурской области благоустроено более 90 общественных пространств. В этом году здесь планируется благоустроить еще 11 объектов.

По последнему слову техники пройдет субботник в Нижнем Новгороде. На берегах Мещерского озера участников ждут различные акции. Например, при помощи уникальных технологий дополненной реальности любой желающий сможет не только познакомится с проектами преображения общественных пространств, но и почувствовать себя проектировщиком. Также участники субботника смогут покрутить педали велошредера: специального велосипеда с модификациями, который измельчает пластиковые крышки в крошку.

А в столице Мордовии — городе Саранске — в честь субботника пройдут «Чистые игры». Этот экологический квест по сбору и сортировке мусора устроит региональное отделение Зеленого движения России «ЭКА» на территории набережной реки Саранки.

Также на субботнике в Саранске будет задействована одна из главных республиканских достопримечательностей — Фонтанный спуск. Это не просто красивая локация с каскадными фонтанами, но и важный участок в системе прогулочных и туристических маршрутов центральной части города.

Вместе с другими достопримечательностями этот объект принимает участие в голосовании по выбору общественной территории для благоустройства. И на сегодняшний день он получил около 20 тыс. голосов горожан. В случае победы территорию ждет масштабная реконструкция с обновлением всей технической части фонтанного комплекса и созданием новых зон отдыха.

В Южноуральске Челябинской области субботник пройдет на уже благоустроенной по нацпроекту площади. По итогам голосования 2022 года за проект «Южный Заряд» проголосовали почти 17 тысяч горожан. Для комфортного отдыха там оборудовали фонтан, танцплощадку, велодорожки, зоны отдыха и многое другое. Всего с 2019 года благодаря нацпроекту в Челябинской области благоустроено 1769 территорий — 835 общественных и 934 дворовых.

Совместить субботник с проведением футбольного матча и уличными тренировками решили в Чечне. Мероприятия пройдут в сквере на улице Кайсарова, который приобрел современный вид в 2023 году. А в 2024 году в Чечне запланировано благоустройство ещё 31 общественной территории.

Особенным субботник станет для Кирова — в 2024 году этот город отмечает 650-летие. 27 апреля горожане приведут в порядок городской парк на улице Горького, где ранее по нацпроекту были проведены масштабные работы: обустроена большая спортивная площадка с пространствами для занятий паркуром, воркаутом и игровыми видами спорта. Кроме того, благоустроена территория вокруг прудов: создан новый пирс и амфитеатр для мероприятий.

Как сообщало ИА Регнум, национальный проект «Жильё и городская среда» реализуется в России с 2018 года по решению президента Владимира Путина. Одной из его ключевых целей является улучшение качества городской среды в 1,5 раза к 2030 году.

Для этого в нацпроекте выделен отдельный федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Он направлен на создание нового облика городов и обновление общественных пространств. По данным на февраль 2024 года, по федпроекту в России было благоустроено 27,7 тыс. общественных пространств и 37,6 тыс. дворов.